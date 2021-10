Болельщики сборной России вывесили баннер в поддержку Карпина

Болельщики сборной России на поединке квалификации ЧМ-2022 со сборной Словакии повесили яркий баннер.

На нём изображён главный тренер команды Валерий Карпин и футболисты команды. В подписи говорится: Karpin’s Eleven. They are having so much fun its football.

Надпись переводится следующим образом: «11 человек Карпина. Они веселятся, это футбол».

На матче работает бригада испанских арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом.

После первого тайма Россия выигрывает со счётом 1:0. Автоголом отметился словак Милан Шкриньяр.

За текстовой онлайн-трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.ru.

