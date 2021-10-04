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Алексей Миранчук: «Не могу сказать, как буду чувствовать себя на поле, потому что не играл некоторое количество игр»

04 Октября 2021 • 23:47 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
1.83 3.65 4.90
08.10 21:45

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук на канале команды в YouTube ответил на вопросы о начале подготовки к октябрьским матчам.

- Как долетел?

- На этот раз намного лучше, поэтому сразу после сразу с корабля на бал, на тренировку.

- На занятии ты был в самых коротких шортах. Не погорячился?

- Если честно, да. Потом уже посмотрел, что все в штанах или бриджах. Видимо, еще не понял, куда попал. Но все-таки мы не в стоячем режиме работаем, а двигаемся. Поэтому на тренировке было нормально, а после, конечно, сразу же в тепло. Конечно, не сразу стопроцентная готовность, но нормально вообще. Тем более, сегодня была не такая прямо интенсивная тренировка. Как бы более вспоминали, что нарабатывали, какие функции. Поэтому, можно сказать, и вошли в нормальный тонус.

- Успевал следить за новостями из стана сборной? Александр Головин травму получил.

- Вот только понял, когда где-то выложили в СМИ, что у него опять какое-то повреждение. Сейчас какой-то такой период, у нас тоже в команде много травмированных, поэтому надо всем по возможности быть спокойнее.

- Первый матч ты пропускаешь из-за перебора карточек и будешь готовиться ко второму. Как  у тебя физическая форма?

- Чувствую себя отлично, не могу сказать, как буду чувствовать себя на поле, потому что не играл некоторое количество игр. Но в целом по тренировкам и ощущениям чувствую себя супер.

- А как настроен?

- Настроен отлично, надо брать свои очки, побеждать, забирать и делать свое дело.

- В Италии шапку одевал, как там?

- Сейчас там почти идеальная погода, не так жарко, дожди идут, поэтому вообще супер. Мне кажется, там шапки не закупают даже.

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- У нас осень красивая?

- Красивая, красивая. Если честно, на тренировках мне погода такая нравится. Свежо, хорошо, поля супер, поэтому все отлично, жаловаться не на что.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Алексей Миранчук
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