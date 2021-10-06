Карпин ответил на вопрос, почему Дзюба не кайфует от футбола в сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин отметил, что не собирается уговаривать Артёма Дзюбу вернуться в сборную России.

Ранее нападающий не захотел приезжать в национальную команду, сославшись на «неоптимальные физические кондиции».

«Спросите у Дзюбы, почему он не кайфует от футбола в сборной России. Обратиться к нему? Нет. Никого уговаривать играть за сборную я не буду», - цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Ранее британский журнал World Soccer выбрал 500 наиболее значимых футболистов на планете. В список вошли и четыре представителя России. В частности, попал нападающий «Зенита» Артём Дзюба, которого журнал назвал «главным человеком России».