Карпин объяснил вызов Ахметова в сборную России

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался насчет вызова полузащитника Ильзата Ахметова в национальную команду.

«Получил травму Головин, нет уверенности, что он сможет принять участие в сборе. Тренерский штаб решил вызвать в команду Ахметова», - передает слова специалиста пресс-служба РФС.

В этом месяце сборной России предстоит провести поединки против национальных команд Словакии и Словении в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022. Встречи состоятся 8 и 11 октября соответственно.

Перед этими играми подопечные Карпина занимают второе место в группе. На первой строчке располагается Хорватия.