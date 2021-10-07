Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 238 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Агент Сафонов – про Дзюбу: «Кто предал один раз, предаст и второй»

07 Октября 2021 • 20:19 Комментировать (3)
РОССИЯ
...
Словакия
1.90 3.50 4.50
Через 22 ч. 37 мин.

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба еще пару недель назад объявил о решении не приезжать в лагерь сборной России, но его поступок обсуждается до сих пор. В преддверии важнейшего матча со словаками об игроке высказался еще и футбольный агент Алексей Сафонов.

В разговоре со Sport24 Сафонов затронул тему отсутствия Дзюбы, довольно грубо отозвавшись о поведении футболиста. «Могу сказать одно: тот, кто предал один раз, предаст и второй», - прокомментировал агент.

Добавим, что отказ лидера «Зенита» также принято связывать с натянутыми взаимоотношениями форварда с главным тренером сборной Валерием Карпиным.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба Алексей Сафонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Волков Валерий
07 Октября 2021 в 21:57
Что же он так не говорит о тех, кто отказался от игры за сборную чуть раньше Дзюбы или... "заказ" получил? "Флюгер" какой-то, а не агент....
Id152079006
07 Октября 2021 в 21:20
дзюбанутый - не предатель, он просто херовый игрок (игрочишка, таку сказать) и человек!
Zenituwka
07 Октября 2021 в 20:56
У Сафонова проблема с головой. Если игрок три года пахал практически без выходных, чувствует себя не готовым для помощи сборной, не хочет занимать чье то место кто лучше готов, то разве это предатель? Наоборот.
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
08.10  21:45 Мальта ... Словения 7.2 4.1 1.53
08.10  21:45 Эстония ... Беларусь 3.1 3.3 2.41
08.10  21:45 РОССИЯ ... Словакия 2 3.2 4.4
08.10  21:45 Исландия ... Армения 1.63 3.7 6.4
08.10  21:45 Турция ... Норвегия 2.09 3.5 3.6
08.10  21:45 Лихтенштейн ... Северная Македония 16 6.4 1.22
08.10  21:45 Гибралтар ... Черногория 18 7.6 1.17
08.10  21:45 Чехия ... Уэльс 1.72 3.65 5.4
08.10  21:45 Кипр ... Хорватия 11 5.2 1.32
08.10  21:45 Латвия ... Голландия 29 9.8 1.11
08.10  21:45 Германия ... Румыния 1.13 9 22
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
22:53 · Чемпионат мира 2022
Кузяев ответил на вопрос о столкновении со Смоловым
22:21 · Чемпионат мира 2022
Кузяев: Я соглашусь, если мне предложат стать капитаном сборной России
22:12 · Чемпионат мира 2022
Наставник Уэльса заявил, что готов сорвать матч с Чехией в случае проявления расизма
21:38 · Чемпионат мира 2022
Смородская: «Сборной нужно выходить с первого места, чтобы не трепать нервы в стыках»
21:13 · Чемпионат мира 2022
Карпин ответил на вопрос, будет ли Кузяев капитаном в игре со Словакией
21:06 · Чемпионат мира 2022
Макаров не тренируется со сборной России перед матчем со Словакией
21:00 · Чемпионат мира 2022
Игнатьев: «У Карпина недобор качественных игроков»
20:48 · Чемпионат мира 2022
Карпин рассказал, как прошёл сбор сборной России перед встречей со Словакией
20:44 · Чемпионат мира 2022
​Игрок сборной Словакии отреагировал на решение Дзюбы не приезжать в лагерь национальной команды
20:35 · Чемпионат мира 2022
Карпин: Сильные стороны сборной Словакии связаны со стандартами
20:24 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Давления на сборную России нет»
20:19 · Чемпионат мира 2022
Агент Сафонов – про Дзюбу: «Кто предал один раз, предаст и второй» 3
20:12 · Чемпионат мира 2022
Карпин рассказал, кто будет защищать ворота сборной России в матче со Словакией
20:09 · Чемпионат мира 2022
Наставник сборной Словакии: На нас давит результат матча с Россией
19:55 · Чемпионат мира 2022
​В сборной России новая потеря – проблемы у Макарова 1
Все новости
Рекомендуем