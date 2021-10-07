Агент Сафонов – про Дзюбу: «Кто предал один раз, предаст и второй»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба еще пару недель назад объявил о решении не приезжать в лагерь сборной России, но его поступок обсуждается до сих пор. В преддверии важнейшего матча со словаками об игроке высказался еще и футбольный агент Алексей Сафонов.

В разговоре со Sport24 Сафонов затронул тему отсутствия Дзюбы, довольно грубо отозвавшись о поведении футболиста. «Могу сказать одно: тот, кто предал один раз, предаст и второй», - прокомментировал агент.

Добавим, что отказ лидера «Зенита» также принято связывать с натянутыми взаимоотношениями форварда с главным тренером сборной Валерием Карпиным.