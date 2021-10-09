Тина Канделаки: Лучшим игроком сборной России однозначно стал Сафонов

Заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки прокомментировала победу сборной России над Словакией в квалификации ЧМ-2022. Хозяева одолели соперника с минимальным счётом (1:0).

«Удивительное рядом и на наших с вами глазах. Три четверти игрового времени наша команда находилась без мяча. Лучшим игроком в составе нашей команды однозначно стал вратарь Матвей Сафонов.

Ни разу мяч не пересёк линию чужих ворот от ноги нашего футболиста. И при этом мы победили. Словаки долго ещё будут вопрошать небеса: «Ну как? Как?!» А вот так», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.

Уже в понедельник сборная России продолжит борьбу за путёвку на чемпионат мира матчем в Словении. Словаки же поедут в гости к Хорватии. России точно будет на руку, если они смогут отобрать очки у «шашечных».