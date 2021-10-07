Кузяев: Я соглашусь, если мне предложат стать капитаном сборной России

Хавбек сборной России Далер Кузяев ответил на вопрос по поводу отсутствия постоянного капитана в национальной команде.

Напомним, при Станиславе Черчесове постоянным капитаном был Артём Дзюба. Но теперь у Валерия Карпина на каждый матч выходит новый капитан.

По словам Кузяева, каждый футболист чувствует ответственность перед сборной и страной.

«Если мне завтра предложат стать капитаном, конечно, я соглашусь», — приводит слова Кузяева корреспондент «Спорт-Экспресс».

8 октября Россия сыграет со Словакией в поединке квалификации ЧМ-2022. Игра пройдёт в Казани.