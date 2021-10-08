Карпин: «Не надо ничем удивлять, надо просто выигрывать и всё»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча со Словакией в эфире канала «Матч ТВ».

- Какие проблемы при выборе игроков, наиболее проблемные позиции были при выборе состава на этот матч?

- Да никаких проблемных не было, проблема есть, когда есть огромный выбор, тогда, возможно, есть сомнения. Когда выбор более ограничен, тогда проще, можно так сказать.

- Выбор голкипера, Матвей Сафонов - выбор Виталия Кафанова, естественно?

- Ну да, это всегда да.

- Кто выйдет с капитанской повязкой, если не секрет?

- Кузяев.

- Почему такое решение было принято?

- Потому что приняли такое решение, да и всё. Одну игру один, вторую игру - другой, третью - третий. Со Словенией будет другой капитан.

- Вчера на тренировке вы видели поле, потренировались, посмотрели. Что можете сказать? Много было разговоров.

- Надо посмотреть, как оно выдержит не 20-минутную тренировку, а 90 минут. Что буде во втором тайме. На поле много песка, это было заметно. Посмотрим, как оно выдержит.

- Чем способна сегодня сборная России удивить?

- Игрой, чем еще? Не надо ничем удивлять, надо просто выигрывать и всё.