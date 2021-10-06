Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 145 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Старший врач сборной России рассказал о травме Глушакова

06 Октября 2021 • 21:42 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
1.85 3.60 4.80
08.10 21:45

Старший врач сборной России Владимир Хайтин рассказал о повреждении хавбека Дениса Глушакова. Из-за травмы футболист покинул расположение национальной команды.

Хайтин отметил, что для лечения этого вида травмы нужно дополнительное время. Медицинский штаб приложит все усилия, чтобы Глушаков поскорее покинул лазарет.

До этого Глушаков досрочно закончил тренировку в сборной России. У футболиста возникли проблемы с задней поверхностью бедра. Повреждение полузащитник получил в последнем матче за «Химки» в Премьер-лиге.

Россия в октябре проведет два поединка квалификации ЧМ-2022 - против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Денис Глушаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Октября
22:39 · Чемпионат мира 2022
Червиченко прокомментировал травму Глушакова
22:22 · Чемпионат мира 2022
Сёмин: «Глебов – очень полезный игрок в обороне»
22:18 · Чемпионат мира 2022
​Бышовец: «У сборной России очень большие проблемы»
22:14 · Чемпионат мира 2022
Депутат Госдумы: «Ждали, что Глушаков усилит сборную»
21:52 · Чемпионат мира 2022
Гилерме: На текущих сборах сборной России нет ничего необычного
21:42 · Чемпионат мира 2022
Старший врач сборной России рассказал о травме Глушакова
21:15 · Чемпионат мира 2022
Глушаков покинет расположение сборной России
21:09 · Чемпионат мира 2022
Карпин объяснил, почему пригласил Бакаева в сборную России
20:46 · Чемпионат мира 2022
Карпин ответил на вопрос, почему Дзюба не кайфует от футбола в сборной России
20:37 · Чемпионат мира 2022
Заболотный недоволен своей статистикой в матчах за сборную России
20:30 · Чемпионат мира 2022
Карпин сказал, что определился с составом сборной России на поединок со Словакией
20:28 · Чемпионат мира 2022
Дмитрий Комбаров – о Дзюбе: «Единственная причина, из-за которой можно не ехать в сборную – травма»
20:19 · Чемпионат мира 2022
Карпин считает Джикию лидером сборной России
20:16 · Чемпионат мира 2022
Гилерме: «Если тренер скажет быть в резерве, значит так надо»
20:11 · Чемпионат мира 2022
Заболотный признался, что готов быть капитаном сборной России
Все новости
Рекомендуем