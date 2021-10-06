Старший врач сборной России рассказал о травме Глушакова

Старший врач сборной России Владимир Хайтин рассказал о повреждении хавбека Дениса Глушакова. Из-за травмы футболист покинул расположение национальной команды.

Хайтин отметил, что для лечения этого вида травмы нужно дополнительное время. Медицинский штаб приложит все усилия, чтобы Глушаков поскорее покинул лазарет.

До этого Глушаков досрочно закончил тренировку в сборной России. У футболиста возникли проблемы с задней поверхностью бедра. Повреждение полузащитник получил в последнем матче за «Химки» в Премьер-лиге.

Россия в октябре проведет два поединка квалификации ЧМ-2022 - против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).