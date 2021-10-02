Самошников не смог продолжить матч против «Нижнего Новгорода» из-за травмы

Встреча «Рубина» и «Нижнего Новгорода» в десятом туре российской Премьер-лиги ознаменовалась плохими новостями для национальной команды страны.

В поединке только подходит к концу первый тайм, а защитник Илья Самошников уже вынужденно был заменен наставником казанцев Леонидом Слуцким. Игрок «Нижнего Новгорода» Алексей Козлов в одном из эпизодов случайно наступил Самошникову на ногу, из-за чего тому мгновенно понадобилась медицинская помощь. Вместо него на поле вышел Хвича Кварацхелия, неожиданно оставшийся на скамейке для запасных.

Отметим, что свой первый октябрьский поединок в рамках отбора на чемпионат мира сборная России проведет восьмого числа против Словакии.