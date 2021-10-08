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Деменко: «В нынешнем состоянии Дзюба нужен сборной России»

08 Октября 2021 • 10:33 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Словакия
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Через 9 ч. 48 мин.

Экс-игрок московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Максим Деменко высказался об отсутствии нападающего Артёма Дзюбы в сборной России. Форвард отказался от участия в октябрьских матчах отбора чемпионата мира-2022, сославшись на плохие физические кондиции.

«К Артёму вернулась уверенность, он играет раскрепощенно. В таком состоянии Дзюба нужен сборной России. Жаль, что Артём отказался», - приводит слова Деменко «Спорт уик-энд».

В октябре сборная России проведет матчи против команд Словакии и Словении. Игры состоятся 8 и 11 числа соответственно.

После шести туров отбора подопечные Валерия Карпина занимают второе место в таблице группы Н.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба Максим Деменко
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Комментарии (1)
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Don sangre
08 Октября 2021 в 10:55
Зюба, зюба..... Не ценили мы тебя яхонтового нашего... Вернися блудный сын рассейского футболу.... Все простим в ножки поклонимся)))
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