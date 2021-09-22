«Сделал ручкой»: Ургант высмеял отказ Дзюбы от вызова в сборную России

Популярный телеведущий Иван Ургант отреагировал на отказ нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы от вызова в национальную команду России.

«Дзюба отказался от вызова - его позвали, а он сказал: «Нет». Как говорится, «сделал ручкой», - заявил шоумен в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Ранее стало известно, что нападающий отказался приезжать в сборную России. В разговоре с главным тренером команды Валерием Карпиным игрок аргументировал свое решение тем, что пока не набрал оптимальную форму.

В первой половине следующего месяца российским футболистам предстоит провести два матча в рамках отбора чемпионата мира-2022. Сперва подопечные Карпина сыграют против Словакии, а спустя несколько дней встретятся со словенцами.

После шести туров Россия занимает второе место в таблице своей группы.