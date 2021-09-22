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Чемпионат мира 2022

«Сделал ручкой»: Ургант высмеял отказ Дзюбы от вызова в сборную России

22 Сентября 2021 • 08:15 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

Популярный телеведущий Иван Ургант отреагировал на отказ нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы от вызова в национальную команду России.

«Дзюба отказался от вызова - его позвали, а он сказал: «Нет». Как говорится, «сделал ручкой», - заявил шоумен в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Ранее стало известно, что нападающий отказался приезжать в сборную России. В разговоре с главным тренером команды Валерием Карпиным игрок аргументировал свое решение тем, что пока не набрал оптимальную форму.

В первой половине следующего месяца российским футболистам предстоит провести два матча в рамках отбора чемпионата мира-2022. Сперва подопечные Карпина сыграют против Словакии, а спустя несколько дней встретятся со словенцами.

После шести туров Россия занимает второе место в таблице своей группы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба Иван Ургант
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Комментарии (1)
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ингерман
22 Сентября 2021 в 08:50
ай в приличных изданиях.. не здеся канеш.. мнения актеришек кучеров и прости-хоспыдя не публикуюц.. )))
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