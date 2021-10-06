​Самошников не сыграет против Словакии

Сборная России активно готовится к матчу отбора чемпионата мира-2022 против Словакии, который пройдёт в Казани в ближайшую пятницу, 8 октября. Валерий Карпин в этой игре не сможет рассчитывать на защитника Илью Самошникова. Об этом рассказал агент футболиста Евгений Моисеев.

По словам агента для «Рейтинга Букмекеров», говорить о конкретных сроках восстановления Самошникова после травмы пока рано. При этом защитник ближайший матч национальной команды точно пропустит.

Добавим, что 11 октября сборную России ждёт гостевой поединок против Словении. На текущий момент команда Валерия Карпина занимает второе место в своей отборочной группе, уступая Хорватии по разности мячей.