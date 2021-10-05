​Сборная России тренируется в полном составе

Во вторник вечером сборная России проводит тренировочное занятие. Команда занимается в полном составе.

В октябре российской сборной в рамках отбора на чемпионат мира-2022 предстоит провести два матча – против Словакии дома и против Словении на выезде. Первая игра пройдёт 8-го числа в Казани, а вторая – 11-го в Мариборе.

На текущий момент сборная России в своей отборочной группе располагается на второй позиции в турнирной таблице. Хорватия, возглавляющая секстет, опережает команду Валерия Карпина только по разности забитых и пропущенных мячей.