Игонин: У Карпина вполне правильный подход к подбору состава

Сегодня главный тренер национальной команды России Валерий Карпин объявил расширенный список футболистов, которые будут готовиться к предстоящим матчам отбора на чемпионат мира. Как и в предыдущий раз, наставнику удалось преподнести несколько сюрпризов в заявке.

Впрочем, футбольное общество положительно восприняло эксперименты и рискованные ходы Карпина. Например, бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин заявил, что поддерживает видение тренерского штаба сборной.

По словам Игонина, в расположение главной команды страны сейчас действительно вызываются те, кто этого заслужил. «Вполне правильный подход, я считаю, потому что были времена, когда состав можно было назвать чуть ли не за год до поединка», - цитирует экс-игрока Rusfootball.info.

Также он отметил, что при таком раскладе событий у сборной не должно быть кадровых проблем в случае отсутствия кого-то из лидеров.