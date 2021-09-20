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Чемпионат мира 2022

Игонин: У Карпина вполне правильный подход к подбору состава

20 Сентября 2021 • 21:49 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

Сегодня главный тренер национальной команды России Валерий Карпин объявил расширенный список футболистов, которые будут готовиться к предстоящим матчам отбора на чемпионат мира. Как и в предыдущий раз, наставнику удалось преподнести несколько сюрпризов в заявке.

Впрочем, футбольное общество положительно восприняло эксперименты и рискованные ходы Карпина. Например, бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин заявил, что поддерживает видение тренерского штаба сборной.

По словам Игонина, в расположение главной команды страны сейчас действительно вызываются те, кто этого заслужил. «Вполне правильный подход, я считаю, потому что были времена, когда состав можно было назвать чуть ли не за год до поединка», - цитирует экс-игрока Rusfootball.info.

Также он отметил, что при таком раскладе событий у сборной не должно быть кадровых проблем в случае отсутствия кого-то из лидеров.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Алексей Игонин
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