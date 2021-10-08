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Чемпионат мира по футболу 2022

Россия отскочила: Словакия создала много моментов, но забила только сама себе

08 Октября 2021 • 23:38 Комментировать (25)
РОССИЯ
1:0
Словакия
окончен

Сборная России продолжила борьбу за путёвку на чемпионат мира, выключив из ней словаков. Подопечные Валерия Карпина провели откровенно плохую игру против словаков, но смогли победить за счёт автогола соперника.

Протокол игры  
РОССИЯ 1:0 Словакия
(1:0) Шкриньяр Милан 24'    
Сафонов Матвей Сутормин Алексей Дивеев Игорь Джикия Георгий Терехов Сергей   80' (Кудряшов Фёдор (   80') Кузяев Далер Баринов Дмитрий   84' Ерохин Александр   63' (Чистяков Дмитрий (   63') Бакаев Зелимхан   73' (Жемалетдинов Рифат (   73') Смолов Фёдор   46' (Заболотный Антон (   46') Захарян Арсен   46' (Фомин Даниил (   46')
Запасные: Гилерме Маринато Дюпин Юрий Агаларов Гамид Адамов Арсен Ахметов Ильзат Осипенко Максим Глебов Данил
Родак Марек Пекарик Петер   80' (Суслов Томаш (   80') Шатка Любомир Шкриньяр Милан Ганцко Давид Куцка Юрай   52'   64' (Стрелец Давид (   64') Гамшик Марек Шранц Иван Дуда Ондрей   64' (Руснак Альберт (   64') Гараслин Лукаш   80' (Алмаши Ладислав (   80') Боженик Роберт   64' (Грошовски Патрик (   64'   88')
Запасные: Куцяк Душан Грейф Доминик Ирка Эрик Косцельник Мартин Вернон де Марко Беро Матуш Губочан Томаш
08 октября. Стадион "Ак Барс Арена".

В пятницу возобновилась борьба за путевки на чемпионат мира в Катаре. В Казани сборная России принимала команду Словакии, и подопечным Валерия Карпина никак нельзя было терять очки. К октябрьским матчам наши ребята подошли вровень по очкам с хорватами, но шли вторыми в таблице из-за разницы забитых и пропущенных мячей. Словаки же занимали третье место, отставая на четыре балла. Победа россиянам была нужна, чтобы еще и окончательно отцепить словаков от борьбы за первые две строчки в группе.

Сборная России активно начала матч и быстро заработала несколько угловых, но к опасным моментам это не привело. Первый острый эпизод также уже в дебюте создал Смолов. Форвард с подступов штрафной пальнул под перекладину, но Родак перевёл мяч на угловой. Постепенно словаки отодвинули игру от своих ворот и стали сами стараться атаковать. Так, после углового Ганцко головой пробил выше цели.

В середине тайма словаки увлеклись катанием мяча, россияне перехватили и провели быструю контратаку. Бакаев справа сместился в центр, сделал поперечную передачу на Терехова, который покатил вертикально в штрафную на Захаряна. Юный динамовец делал прострельную передачу на дальнюю штангу, которую прервал Шкриньяр, срезав футбольный снаряд в собственные ворота.

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После пропущенного мяча россияне прижались к своим воротам, а словаки катали мяч вокруг да около, но удары у гостей не получались. Либо получалось совсем неточно, либо слабо и в руки Сафонову. Разве что Куцка в какой-то момент пробивал в направлении верхнего угла и лишь немного не попал.

По-настоящему остро у ворот Сафонова было за десять минут до конца первой половины. После навеса справа Боженик поборолся, мяч отскочил на угол вратарской, откуда Шранц бил внешней стороной стопы, но, к нашему счастью, в дальний угол не попал. Вскоре Гараслин издали выстрелил под перекладину, и Сафонов в красивом прыжке спас ворота, переведя футбольный снаряд на угловой. Затем ещё и Дуда принял мяч в штрафной и с разворота бил в дальний угол, но в створ не попал. В общем, свисток на перерыв пришёлся очень кстати.

На второй тайм россияне вышли с новой схемой. Карпин сделал сращу две замены, а команда перестроилась на игру в 5 защитников, третьем на роль центрального защитника опустился Баринов. Наша команда заиграла чуть активнее и стала подходить к чужим воротам, но атаки словаков при этом были чаще и опаснее. По воротам Сафонова били издали и из штрафной, но либо неточно, либо наш вратарь спасал. За полчаса до конца матча голкипер выручил после удара Ганцко с близкого расстояния.

После этого сборная России постаралась отодвинуть игру от своих ворот, и ей это удалось. Словаки перестали подходить к владениям Сафонова, но и к своим не подпускали. При этом гости продолжали больше владеть мячом, в какой-то момент соотношение было 72% на 28%.

Embed from Getty Images

За пятнадцать минут до конца нашей команде просто повезло. После передачи в штрафную Джикия махнул мимо мяча, и Шранц оказался с глазу на глаз с Сафоновым. К счастью, удар словака пришёлся в нашего вратаря, а добить ему не дал Чистяков. Наши в концовке отбивались, при этом в контратаках за мяч толком зацепиться не удавалось. На последних минутах вопрос был лишь в том, додавят ли словаки россиян или нет. К счастью, в самой концовке встречи подопечные Карпина не давали сопернику что-то создавать у ворот Сафонова. В итоге россияне отбились, отскочили и добыли важную победу, а заодно выключили из борьбы словаков.

Уже в понедельник сборная России продолжит борьбу за путёвку на чемпионат мира матчем в Словении. Словаки же поедут в гости к Хорватии, и нам точно будет на руку, если они смогут отобрать очки у «шашечных».

Андрей Центров

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Комментарии (25)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
09 Октября 2021 в 00:12
забыл похвалить автора , Центров , исправляешься , и заголовок в тему и статья нормуль ))) можешь когда хочешь .
ARTUR
09 Октября 2021 в 00:12
забыл похвалить автора , Центров , исправляешься , и заголовок в тему и статья нормуль ))) можешь когда хочешь .
JUMPER
09 Октября 2021 в 00:02
ай...лушчими играками матча были Шкриньяр и Матвейка...))) Шкриню на зафтра пригласили в кремель для палучения награды...)))
CELTIC FROST
08 Октября 2021 в 23:58
Полузащиты у сборной, по сути, нету. Вернее, она на уровне условного Кипра. Во дожили. А ведь эта линия очень долго считалась лучшей и самой сильной в нашей сборной. Даже не знаю, с каким именно поколением российских полузащитников-сборников сравнить этих кудесникоффф)
ARTUR
09 Октября 2021 в 00:11
ну ты сегодня крайне строг ))
CELTIC FROST
09 Октября 2021 в 00:24
А по этому матчу - разве не так? Да, наши, бывало, и проигрывали словакам. Но чтобы 30 на 70 процентов владения и 9 на 25 ударов (или наподобие), чтобы делали в 3 раза меньше, чем соперник-середняк, передач, такого до сих пор не бывало. В споре с двойным Александром и прочими хейтерами сборной я прогнозировал, что команда не займет место ниже второго. Так оно и будет. Но от увиденного на поле хочется плеваться.
старый ХЬЮ
08 Октября 2021 в 23:53
А песенка про Валеру принесла свои плоды. Но смотреть на это нет сил.
JUMPER
09 Октября 2021 в 00:06
ай...да усё нармуль...))) здеся сработала фуцбольная правила - ни забиваш ты...тады мы забъём сами...)))
Redwhite1959
08 Октября 2021 в 23:50
Молодцы! В несыгранном составе сумели победить опытных и сыгранных словаков - дорогого стОит! Баринов становится лидером прямо на глазах! Сафонов - скала! Да и все остальные заслуживают самых добрых слов! Пусть пока несыгранная, но - КОМАНДА! Теперь - надеюсь - поутихнут разговоры о Дзюбе, Головине и других основных из сборной Черчесова, которые отсутствовали сегодня. Рад - особенно - за Карпина! Смог выжать МАКСИМУМ из имеющихся у него футболистов!
Don sangre
08 Октября 2021 в 23:55
Ну дык верно усе но по игре полный абздец))))
Don sangre
08 Октября 2021 в 23:50
Кубыть твою в облепиховую отскачили...... Молодец Матвейка!)))
CELTIC FROST
08 Октября 2021 в 23:50
Типа 3 очка не пахнут? Ан нет, категорически против такой победе, жаль словаков. // 30 на 70 %, куча ударов по воротам хозяев, 700 передач против 200+. Это мрак мрачный. При всех мотивационных установках от Карпина сборная по игре умудрилась сделать еще шаг назад. Но - вот парадокс - приобрела в результатах.
Don sangre
08 Октября 2021 в 23:53
Когдась мы отступаем это мы вперед идем))))
Кришна
08 Октября 2021 в 23:57
Ну если тебе жаль словаков, то иди мож на словацкие сайты?)
CELTIC FROST
09 Октября 2021 в 00:00
а мож сам пойдешь куда хошь?))
Don sangre
09 Октября 2021 в 00:00
Кубыть твою в облепиховую мы не забивает за нас забивают)))))
JUMPER
08 Октября 2021 в 23:49
ай...седня болши усех атличилися якутския и алтайския шаманы...усе ани разбили па три бубна и да упада билися в пляске...ну и усё у них палучилася...))) вароты наши были на надёжнам замке...)))
CELTIC FROST
09 Октября 2021 в 00:25
))
779
08 Октября 2021 в 23:48
Ясно, что нам сегодня повезло достаточно мощно. Но и словаки сами виноваты, что не реализовывали кучу моментов.
Оборона сегодня была у нас панической до безобразия. Бегают кучей за мячом, некому было наорать, успокоить.
Сафонов спасал на конвейере, без устали. Герой матча, несомненно.
Ну а атака, в отсутствие на что то способных, просто набор игроков, которые, такое впечатление, никогда раньше не играли в контратаку. Поразительное незнание и отсутствие какой либо идеи. Плюс индивидуально слабы. Да и поддержка убегающим слабая была.
Хорошо бы, чтобы не была сегодня израсходована вся удача. Удовлетворение от нужной победы вперемешку с досадой, что играть у нас на европейском уровне всё же некому.
ARTUR
08 Октября 2021 в 23:47
Самое интересное конечно же происходило в обороне россиян ,косячили много ,НО ХЛАДНОКРОВНО))
только не мясо
08 Октября 2021 в 23:46
Какое же это убожество - русский футбол... В клубах хоть "чернявыми" пацанами разбавляются команды - вроде и ничего, играют... А тут - просто безнадёга!(
ARTUR
08 Октября 2021 в 23:49
Чем больше будете разбавлять тем хуже будет сборная
ARTUR
08 Октября 2021 в 23:45
Самая странная игра )) вернее ее результат ,но набраны очень важные очки .Поздравляю Россию с победой.Наверное для меня лучшим был Сафонов.
Манчестерский Иппатий
08 Октября 2021 в 23:44
Игра фиговая, но результат есть. С чем и поздравляю всех наших болел..
Sedon
08 Октября 2021 в 23:43
Ужасная игра, но 3 очка добыли.
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окончен Чехия 2:2 Уэльс
окончен Кипр 0:3 Хорватия
окончен Латвия 0:1 Голландия
окончен Германия 2:1 Румыния
окончен Мальта 0:4 Словения
окончен Эстония 2:0 Беларусь
окончен РОССИЯ 1:0 Словакия
окончен Исландия 1:1 Армения
окончен Турция 1:1 Норвегия
окончен Лихтенштейн 0:4 Северная Македония
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09.10  19:00 Финляндия ... Украина 3.8 3.3 2.11
09.10  19:00 Грузия ... Греция 3.35 3.2 2.33
09.10  19:00 Швеция ... Косово 1.41 5 7.6
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09.10  21:45 Люксембург ... Сербия 7.2 4.4 1.48
09.10  21:45 Швейцария ... Северная Ирландия 1.37 5 9.2
09.10  21:45 Молдова ... Дания 23 8.6 1.14
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