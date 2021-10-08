Россия отскочила: Словакия создала много моментов, но забила только сама себе

Сборная России продолжила борьбу за путёвку на чемпионат мира, выключив из ней словаков. Подопечные Валерия Карпина провели откровенно плохую игру против словаков, но смогли победить за счёт автогола соперника.

В пятницу возобновилась борьба за путевки на чемпионат мира в Катаре. В Казани сборная России принимала команду Словакии, и подопечным Валерия Карпина никак нельзя было терять очки. К октябрьским матчам наши ребята подошли вровень по очкам с хорватами, но шли вторыми в таблице из-за разницы забитых и пропущенных мячей. Словаки же занимали третье место, отставая на четыре балла. Победа россиянам была нужна, чтобы еще и окончательно отцепить словаков от борьбы за первые две строчки в группе.

Сборная России активно начала матч и быстро заработала несколько угловых, но к опасным моментам это не привело. Первый острый эпизод также уже в дебюте создал Смолов. Форвард с подступов штрафной пальнул под перекладину, но Родак перевёл мяч на угловой. Постепенно словаки отодвинули игру от своих ворот и стали сами стараться атаковать. Так, после углового Ганцко головой пробил выше цели.

В середине тайма словаки увлеклись катанием мяча, россияне перехватили и провели быструю контратаку. Бакаев справа сместился в центр, сделал поперечную передачу на Терехова, который покатил вертикально в штрафную на Захаряна. Юный динамовец делал прострельную передачу на дальнюю штангу, которую прервал Шкриньяр, срезав футбольный снаряд в собственные ворота.

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После пропущенного мяча россияне прижались к своим воротам, а словаки катали мяч вокруг да около, но удары у гостей не получались. Либо получалось совсем неточно, либо слабо и в руки Сафонову. Разве что Куцка в какой-то момент пробивал в направлении верхнего угла и лишь немного не попал.

По-настоящему остро у ворот Сафонова было за десять минут до конца первой половины. После навеса справа Боженик поборолся, мяч отскочил на угол вратарской, откуда Шранц бил внешней стороной стопы, но, к нашему счастью, в дальний угол не попал. Вскоре Гараслин издали выстрелил под перекладину, и Сафонов в красивом прыжке спас ворота, переведя футбольный снаряд на угловой. Затем ещё и Дуда принял мяч в штрафной и с разворота бил в дальний угол, но в створ не попал. В общем, свисток на перерыв пришёлся очень кстати.

На второй тайм россияне вышли с новой схемой. Карпин сделал сращу две замены, а команда перестроилась на игру в 5 защитников, третьем на роль центрального защитника опустился Баринов. Наша команда заиграла чуть активнее и стала подходить к чужим воротам, но атаки словаков при этом были чаще и опаснее. По воротам Сафонова били издали и из штрафной, но либо неточно, либо наш вратарь спасал. За полчаса до конца матча голкипер выручил после удара Ганцко с близкого расстояния.

После этого сборная России постаралась отодвинуть игру от своих ворот, и ей это удалось. Словаки перестали подходить к владениям Сафонова, но и к своим не подпускали. При этом гости продолжали больше владеть мячом, в какой-то момент соотношение было 72% на 28%.

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За пятнадцать минут до конца нашей команде просто повезло. После передачи в штрафную Джикия махнул мимо мяча, и Шранц оказался с глазу на глаз с Сафоновым. К счастью, удар словака пришёлся в нашего вратаря, а добить ему не дал Чистяков. Наши в концовке отбивались, при этом в контратаках за мяч толком зацепиться не удавалось. На последних минутах вопрос был лишь в том, додавят ли словаки россиян или нет. К счастью, в самой концовке встречи подопечные Карпина не давали сопернику что-то создавать у ворот Сафонова. В итоге россияне отбились, отскочили и добыли важную победу, а заодно выключили из борьбы словаков.

Уже в понедельник сборная России продолжит борьбу за путёвку на чемпионат мира матчем в Словении. Словаки же поедут в гости к Хорватии, и нам точно будет на руку, если они смогут отобрать очки у «шашечных».

Андрей Центров