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Лепëхин: «Если даже в таких условиях сборная России умудряется побеждать, это очень хорошо» эксклюзив

09 Октября 2021 • 15:40 Комментировать
РОССИЯ
1:0
Словакия
окончен

Футбольный эксперт Константин Лепëхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу сборной России над соперниками из Словакии со счётом 1:0

«Отчасти я согласен с мнением, что нашим просто повезло. Но я считаю, что на уровне сборных самое красивое и важное - это результат. Он вчера был достигнут, и это самое главное. Качество игры, безусловно, никого не порадовало, но если даже в таких условиях команда умудряется побеждать, это очень хорошо. Ничего плохого в этом нет. Сафонов выручил в нескольких моментах, так и должно быть. На таком уровне необходим хороший вратарь. Если мы хотим играть на крупных турнирах, то вратарь должен выручать. Вчера он выручил, и команда получила три очка.

Я думаю, психологически эта победа на нашу сборную никак не повлияет. Футболисты так же, как и мы, а то и лучше, понимают, как они играют. Мы смотрим со стороны, а они анализируют игру изнутри. Думаю, позитива эта победа особо им не добавит», - сказал Лепëхин.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Константин Лепëхин
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