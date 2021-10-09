Футбольный эксперт Константин Лепëхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу сборной России над соперниками из Словакии со счётом 1:0

«Отчасти я согласен с мнением, что нашим просто повезло. Но я считаю, что на уровне сборных самое красивое и важное - это результат. Он вчера был достигнут, и это самое главное. Качество игры, безусловно, никого не порадовало, но если даже в таких условиях команда умудряется побеждать, это очень хорошо. Ничего плохого в этом нет. Сафонов выручил в нескольких моментах, так и должно быть. На таком уровне необходим хороший вратарь. Если мы хотим играть на крупных турнирах, то вратарь должен выручать. Вчера он выручил, и команда получила три очка.

Я думаю, психологически эта победа на нашу сборную никак не повлияет. Футболисты так же, как и мы, а то и лучше, понимают, как они играют. Мы смотрим со стороны, а они анализируют игру изнутри. Думаю, позитива эта победа особо им не добавит», - сказал Лепëхин.