Валуев – об отказе Дзюбы выступать за сборную: «Не стоит из этого что-то раздувать»

Бывший российский боксёр-тяжеловес Николай Валуев прокомментировал решение форварда «Зенита» Артёма Дзюбы не играть за сборную.

«Отказ Дзюбы от вызова в сборную – обыкновенное явление, не стоит из этого что-то раздувать. Если человеку предлагают работу, он говорит, что не готов – значит, не чувствует, что может помочь команде», - цитирует Валуева Sport24.

Депутат Госдумы считает, что опытный нападающий поступил правильно, добровольно отказавшись от вызова в сборную и не став занимать чужое место. Валуев не стал утверждать, что этот шаг закроет Дзюбе дорогу в национальную команду.

Напомним, что у игрока «Зенита» и главного тренера сборной Валерия Карпина давний конфликт.