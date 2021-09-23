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Валуев – об отказе Дзюбы выступать за сборную: «Не стоит из этого что-то раздувать»

23 Сентября 2021 • 14:10 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

Бывший российский боксёр-тяжеловес Николай Валуев прокомментировал решение форварда «Зенита» Артёма Дзюбы не играть за сборную.

«Отказ Дзюбы от вызова в сборную – обыкновенное явление, не стоит из этого что-то раздувать. Если человеку предлагают работу, он говорит, что не готов – значит, не чувствует, что может помочь команде», - цитирует Валуева Sport24.

Депутат Госдумы считает, что опытный нападающий поступил правильно, добровольно отказавшись от вызова в сборную и не став занимать чужое место. Валуев не стал утверждать, что этот шаг закроет Дзюбе дорогу в национальную команду.

Напомним, что у игрока «Зенита» и главного тренера сборной Валерия Карпина давний конфликт.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба Николай Валуев
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