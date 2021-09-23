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Премьер-лига

Уткин – о Дзюбе: «С элайнерами играть за сборную очень тяжело»

23 Сентября 2021 • 19:39 Комментировать (3)
Зенит
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Крылья Советов
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25.09 16:30

Журналист Василий Уткин отреагировал на решение Артёма Дзюбы отказаться от участия в предстоящих матчах отбора к чемпионату мира.

«У Артёма Дзюбы серьёзные проблемы с физической формой, он рассказал об этом сам. Оказывается. Он поставил элайнеры – такая штука, которая исправляет прикус, и с элайнерами играть за сборную очень тяжело», - отметил Василий Уткин на своём YouTube-канале.

Автор нашёл забавное сходство, что после того, как у Дзюбы отобрали капитанскую повязку в сборной, его прикус стал ослабевать. Уткин иронично отметил, что нападающему «Зенита» как раз впору заняться зубами.

Ранее мнением о решении Дзюбы не играть за сборную поделился экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сычёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Василий Уткин Сборная России Артём Дзюба
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Яшка-жИган
23 Сентября 2021 в 20:23
Ай утке зубы не нужны )))
JUMPER
23 Сентября 2021 в 20:13
ай увася увася...как толька табя паперли с матч тв у табе чопик в адном месте застрял...))) паэтаму ты пухнеш и пухнеш...))) скоро табе должно разарвать...))) от такова взрыва в нескалька кила тон пастрадають усе вакрук...)))
ARTUR
23 Сентября 2021 в 19:59
Как же вы достали уже с этим дзюбой, ну
Не хочет он играть, и делить потом позор с Карпиным, а то и полностью быть козлом отпущения, зачем на него давить??
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