Уткин – о Дзюбе: «С элайнерами играть за сборную очень тяжело»

Журналист Василий Уткин отреагировал на решение Артёма Дзюбы отказаться от участия в предстоящих матчах отбора к чемпионату мира.

«У Артёма Дзюбы серьёзные проблемы с физической формой, он рассказал об этом сам. Оказывается. Он поставил элайнеры – такая штука, которая исправляет прикус, и с элайнерами играть за сборную очень тяжело», - отметил Василий Уткин на своём YouTube-канале.

Автор нашёл забавное сходство, что после того, как у Дзюбы отобрали капитанскую повязку в сборной, его прикус стал ослабевать. Уткин иронично отметил, что нападающему «Зенита» как раз впору заняться зубами.

Ранее мнением о решении Дзюбы не играть за сборную поделился экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сычёв.