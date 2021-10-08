Бывший футболист сборной Словакии Станислав Шестак в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча с российскими соперниками.

В чем отличие этого матча от прошлой встречи с Россией?

Прошлый матч мы сыграли очень хорошо. Ребята были в прекрасной форме. К сожалению, в этом матче не сыграют Лоботка и Мак, которых нам будет не хватать. Но мы все понимаем, что это последний шанс для сборной Словакии зацепиться за путевку на чемпионат мира, так что будем все делать для этого.

Вы знаете что-то о новом тренере сборной России?

Да, конечно. Это сильный специалист, он долгое время играл в Испании, получил отличный опыт. Я видел матчи сборной России в сентябре, команда была сплоченной и в каждую секунду делала все возможное, чтобы победить.

Какие ожидания от игры?

Я думаю, что матч будет очень равным, вязким и тягучим. Обеим командам есть что терять. Разумеется, я надеюсь на победу сборной Словакии, но понимаю, что выиграть будет куда труднее, чем в нашей прошлой игре.

Сергей Румянцев