Через неделю Валерий Карпин станет гостем «Коммент.Шоу», причём программа пройдёт в прямом эфире. Тренер сборной России после матчей со словаками и словенцами пообещал честно ответить на вопросы.

Анонс разговора с Валерием Карпиным получился эффектным. Рулевой российской национальной команды в анонсе отвечает на несколько вопросов Константина Генича при подключённом так называемом «детекторе лжи».

Карпин сказал, что Дзюба нужен сборной России, но при этом отметил, что он не расстроился из-за отказа футболиста приехать в расположение команды.

Напомним, что по ходу прошлого сезона в России на полиграфе опрашивались некоторые футбольные арбитры.