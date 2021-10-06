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Чемпионат мира по футболу 2022

​Карпин на «детекторе лжи» признался, что Дзюба нужен сборной России - видео видео

06 Октября 2021 • 16:15 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
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08.10 21:45

Через неделю Валерий Карпин станет гостем «Коммент.Шоу», причём программа пройдёт в прямом эфире. Тренер сборной России после матчей со словаками и словенцами пообещал честно ответить на вопросы.

Анонс разговора с Валерием Карпиным получился эффектным. Рулевой российской национальной команды в анонсе отвечает на несколько вопросов Константина Генича при подключённом так называемом «детекторе лжи».

Карпин сказал, что Дзюба нужен сборной России, но при этом отметил, что он не расстроился из-за отказа футболиста приехать в расположение команды.

Напомним, что по ходу прошлого сезона в России на полиграфе опрашивались некоторые футбольные арбитры.


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба
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