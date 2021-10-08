Прогноз на матч Россия - Словакия от Павлюченко

Бывший форвард «Спартака», «Локомотива» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался насчет матча отбора чемпионата мира-2022 между сборными России и Словакии.

«Словакию стоит опасаться, но в гостях ей тяжелее. Семь из девяти баллов набраны дома. Считаю, что в упорной борьбе Россия сможет победить», - передает слова Романа Vseprosport.

Подопечные Валерия Карпина примут сборную Словакии на стадионе «Казань Арена» сегодня, 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по местному времени. Текстовая трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.

Российская команда занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.