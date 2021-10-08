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Чемпионат мира по футболу 2022

Мостовой: В матче против Словакии нет места отговоркам

08 Октября 2021 • 00:23 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Словакия
1.90 3.50 4.50
Через 19 ч. 43 мин.

В пятницу, 8 октября, национальная команда России продолжит свою борьбу за попадание на чемпионат мира. В этот раз подопечные Валерия Карпина будут противостоять одному из главных конкурентов, Словакии.

Бывший футболист сборной Александр Мостовой считает, что россияне должны добываться положительного результата при любых обстоятельствах. По его словам, кадровые проблемы никак не должны повлиять на игру команды.

«Что касается травм, то это неотъемлемая часть футбола. Для этого и вызывают так много футболистов, к тому же ввели пять замен в матчах. Так что жаловаться на травмы перед Словакией не приходится, все-таки нужно понимать ситуацию», - приводит слова Мостового Rusfootball.info.

Напомним, что сборная России в преддверии поединка осталась без ряда лидеров, а вчера расположение команды из-за повреждения покинул еще и Денис Глушаков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой
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Комментарии (1)
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Katya1995
08 Октября 2021 в 01:24
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08.10  21:45 Чехия ... Уэльс 1.72 3.65 5.4
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08.10  21:45 Латвия ... Голландия 29 9.8 1.11
08.10  21:45 Германия ... Румыния 1.13 9 22
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