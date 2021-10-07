Глебов прибыл в расположение сборной России

Хавбек «Ростова» Данил Глебов прибыл в расположение национальной сборной России перед поединком против команды Словакии в рамках квалификационного раунда чемпионата мира-2022.

Напомним, что полузащитник заменил в составе команды травмированного Дениса Глушакова.

Поединок Россия – Словакия состоится в пятницу, 8 октября, в Казани. Также в этом месяце подопечные Валерия Карпина встретятся на выезде против Словении. Игра запланирована на понедельник, 11 октября.

После шести туров россияне занимают второе место в группе Н, уступая лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.