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Карпин допустил, что Захарян будет капитаном в матче со Словенией

09 Октября 2021 • 01:41 Комментировать
РОССИЯ
1:0
Словакия
окончен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции после матча со Словакией (1:0) ответил на вопросы о травмах, прессинге, капитане и газоне.

- В последнюю неделю матчи с участием игроков сборной вызывали опасения в том, что кто-то мог получить травму. Матч со Словакией прошел без повреждений для участников игры?

- Прямо сейчас у меня нет такой информации. Никто замену не просил по травме. Пока разгоряченные футболисты, непонятно. Я думаю, что мы это поймем, наверное, завтра к обеду, наверное. Когда остывают, переспят даже, тогда начинают потихоньку вылезать все болячки. Болит там и здесь, поэтому посмотрим, пока не могу ничего сказать.

- Вопрос по капитану, по Кузяеву. Интересно, как выбираются капитаны, потому что со стороны кажется, что Кузяев - самый тихий игрок сборной, и кажется не лучшей кандидатурой.

- Если вы знаете, как происходит выбор капитана, наверное, больше спрашивать не надо. На следующую игру выйдет Захарян, например, тоже не самый громкий игрок. Надо играть в футбол, а не кричать. Если вы думаете, что капитанство заключается в крике, то ошибаетесь. А кричать можно и без повязки. Тот же Джикия руководит обороной и без повязки и не только обороной. Например.

- Вы уже сказали, что не получался прессинг, и было хуже, чем с Хорватией. Это потому что не донесли им на тренировках, потому что состав несыгранный, или это психология?

- С Хорватией игроки также в первый раз видели друг друга в этой схеме. Это абсолютно не связано с игроками. Тот же Захарян с Хорватией это делал, Смолов не играл там, но что-то похожее мы делали с Кипром и Мальтой, поэтому это не с этим связано. И Бакаев также прошел тот сбор и на тренировках это делал. Это не связано с тем, что они в первый раз вышли в такой тройке. Это не только от них зависит, но еще от опорных полузащитников.

По поводу времени. Его не было как перед Хорватией, так и сейчас, чтобы его отработать, синхронизировать, чтобы работало, как швейцарские часы, синхронно, понятно, что на это нужно много времени. С Хорватией, возможно, концентрация была запредельной, поэтому получалось лучше. Сегодня, возможно, из-за этого чуть хуже.

- Как вы оцениваете состояние поля? Не мешало ли оно игре?

- Ссылаться на поле неправильно. Оно для двух команд одинаково хорошее или плохое. То, что поле было мягкое, непривычно, но опять же, двум командам, так что здесь не отговорка. Оно не самого лучшего качества, слишком много песка, трава молодая и не держит, если говорить про качество поля. Но что есть, то есть. Для двух команд поле одинаковое. Я думаю, что местные агрономы, власти попытались сделать как можно лучшее поле. За это время, я думаю, что невозможно сделать идеальное поле. С точки зрения  картинки - да. С точки зрения дерна, это нереально.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Арсен Захарян
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окончен Германия 2:1 Румыния
окончен Мальта 0:4 Словения
окончен Эстония 2:0 Беларусь
окончен РОССИЯ 1:0 Словакия
окончен Исландия 1:1 Армения
окончен Турция 1:1 Норвегия
окончен Лихтенштейн 0:4 Северная Македония
окончен Гибралтар 0:3 Черногория
окончен Чехия 2:2 Уэльс
окончен Кипр 0:3 Хорватия
окончен Латвия 0:1 Голландия
09.10  16:00 Казахстан ... Босния и Герцеговина 4 3.5 1.97
09.10  16:00 Литва ... Болгария 3.7 3.25 2.17
09.10  19:00 Грузия ... Греция 3.35 3.2 2.33
09.10  19:00 Швеция ... Косово 1.41 5 7.6
09.10  19:00 Шотландия ... Израиль 2.03 3.35 4
09.10  19:00 Азербайджан ... Ирландия 3.4 3.25 2.3
09.10  19:00 Финляндия ... Украина 3.8 3.3 2.11
09.10  21:45 Венгрия ... Албания 1.91 3.35 4.6
09.10  21:45 Люксембург ... Сербия 7.2 4.4 1.48
09.10  21:45 Швейцария ... Северная Ирландия 1.37 5 9.2
09.10  21:45 Молдова ... Дания 23 8.6 1.14
09.10  21:45 Андорра ... Англия 50 30 1.01
09.10  21:45 Польша ... Сан-Марино 1.01 30 60
09.10  21:45 Фарерские острова ... Австрия 16 7 1.2
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