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Игроки, являющиеся лишними в сборной Карпина

25 Сентября 2021 • 12:30 Комментировать
Химки
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Локомотив Москва
Через 0 ч. -1 мин.

В преддверие октябрьского отрезка отборочной кампании на Чемпионат Мира, издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кого же из игроков сборной России Валерий Карпин может не внести в итоговый список на матчи со Словакией и Словенией.

  1. Федор Кудряшов. «Антальяспор».

Защитник турецкого клуба смазал начало сезона, ведь из 6 туров местного чемпионата Федор сыграл лишь в последнем, но тем не менее помог клубу впервые за сезон сохранить вороты в неприкосновенности. Однако форма Федора на данный момент оставляет много вопросов. Последний официальный матч, перед появлениям в старте «Антальяспора» на матче 6-го тура, футболист провел аж в июне, на Чемпионате Европы. Это говорит о нынешних кондициях защитника, который, к тому же, является самым возрастным полевым игроком сборной: в апреле Федору исполнилось уже 34. А в таком возрасте форма набирать труднее. Несколько усложнить положение может и летнее повреждение в контексте участившихся травм в сборной. Поэтому, каким Федор подойдет к октябрьскому сбору, и подойдет ли вообще, — вопрос открытый.

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  1. Максим Осипенко. ФК «Ростов».

Игрок ныне проблемного «Ростова» проводит начальный отрезок сезона так же невнятно, как и сам клуб. Коллектив, мягко говоря, лихорадит, и Максима трясет вместе с ним. На данный момент оборона ребят Семина — худшая по пропущенным мячам. В ворота ростовчан за 8 игр «влетело» 17 мячей! Больше двух в среднем за игру. Это самый красноречивый показатель. И выносить за скобки капитана ростовчан точно не стоит. Максим в среднем совершает лишь 0.4 отбора за игру. Для сравнения, этот показатель у условного Дивеева равен 1.1, а у Далера Кузяева — все 2.1. То есть в отбор защитник донской команды вступает заметно реже своих соратников по сборной. Да и для самого защитника этот показатель достаточно низок, так как в прошлом сезон данная цифра была больше почти в четыре раза. Да, Карпин отлично знаком с Максимом, но сегодняшнее состояние игрока точно неидеальное.  Да и стоит ли «выдергивать» далеко не стопроцентного игрока основы из проблемного «Ростова»?   

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  1. Сергей Терехов. ФК «Сочи».

Сергей является примером того, как серьезная нехватка кадров на определенной позиции может привести к выбору самых неочевидных  игроков. Ни для кого не секрет, что левый край обороны — одна из самых проблемных зон в сборной. Но Сергей — едва ли решение этого вопроса. В схемах Федотова он играет номинального левого полузащитника, как бы беря на себя «всю бровку». В отличие от схем тренера сочинцев, Карпин использует в сборной строго 4 защитника, без места для латералей. Плюс оборонительные способности Сергея ниже тех, что он может показать во второй половине поля. Это понял Федотов, и отправил игрока ближе к атакующей связке сочинцев. Нужен ли 31-летний футболист на этой позиции перед ответственными играми со словаками и словенцами?

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  1. Зелимхан Бакаев. ФК «Спартак» Москва.

Абсолютно неясная перспектива клуба, как и в случае с Осипенко, отражается на состоянии игроков. Однако случай Зелимхана все-таки немного отличается. Игра спартаковского полузащитника оставляла вопросы гораздо раньше, чем пришел Витория. Стоимость игрока падает уже на протяжении полутора лет, а пик игрока прошел еще при Тедеско. Странно, что 25-летнего Зелимхана до сих пор котируют, как «еще» перспективного. Проблемы с футбольной дисциплиной и частое «выпадение» из игры компенсируются — ну, или должны — креативом в атаке. Однако пресловутое отсутствие организации не дает Зелимхану в полной мере проявлять то, чего от него ждут. Когда же Карпину все-таки удастся «собрать» игрока и заставить его проделывать необходимый объем работы, то тогда мы сможем увидеть настоящие способности Бакаева. Но пока — крайне спорная кандидатура.   

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Марсель Арзуманян

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Фёдор Кудряшов Сергей Терехов Зелимхан Бакаев Максим Осипенко
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