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Чемпионат мира по футболу 2022

Бубнов: «Сборной России повезло взять три очка»

09 Октября 2021 • 09:53 Комментировать
РОССИЯ
1:0
Словакия
окончен

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный аналитик Александр Бубнов поделился впечатлениями от победы России над Словакией (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Подопечные Валерия Карпина одержали минимальную «викторию» благодаря автоголу Милана Шкриньяра.

«Сборной России повезло взять три очка. За всю игру наши не создали явных голевых моментов, а после 24-й минуты преимущество полностью перешло к сопернику», - приводит слова эксперта Sportbox.

Благодаря вчерашнему успеху в активе сборной России стало 16 очков. Команда занимает второе место в турнирной таблице. Следующим соперником россиян станет сборная Словении. Матч пройдет в Мариборе 11 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Бубнов
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