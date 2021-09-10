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Сборная России поблагодарила Хиддинка, который завершил тренерскую карьеру

10 Сентября 2021 • 08:44 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

Сборная России в своём «Твиттер» поблагодарила Гуса Хиддинка, который вчера объявил о завершении тренерской карьеры. Напомним, что нидерландец возглавлял команду с 2006 по 2010 год.

В «твиттере» Хиддинка назвали Ивановичем и волшебником, а также поблагодарили его за всё, что он сделал для команды.

Напомним, что под руководством специалиста сборная России сумела выйти в полуфинал Евро-2008, где уступила будущему победителю турниру - сборной Испании. Этот показатель является самым высоким для команды в истории турнира.

Последней командой Хиддинка была сборная Кюрасао, которую он возглавлял с 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Гус Хиддинк Сборная России
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