Сборная России поблагодарила Хиддинка, который завершил тренерскую карьеру

Сборная России в своём «Твиттер» поблагодарила Гуса Хиддинка, который вчера объявил о завершении тренерской карьеры. Напомним, что нидерландец возглавлял команду с 2006 по 2010 год.

В «твиттере» Хиддинка назвали Ивановичем и волшебником, а также поблагодарили его за всё, что он сделал для команды.

Напомним, что под руководством специалиста сборная России сумела выйти в полуфинал Евро-2008, где уступила будущему победителю турниру - сборной Испании. Этот показатель является самым высоким для команды в истории турнира.

Последней командой Хиддинка была сборная Кюрасао, которую он возглавлял с 2020 года.