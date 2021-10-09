Губерниев отреагировал на победу сборной России в матче со Словакией

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу результата матча квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Словакии. Хозяева завоевали три очка, победив со счётом 1:0.

«Про футбол и сборную. Сразу отвечу. Да, играли плохо! Очень слабо!!! Да, возили...

Но при этом можно проиграть, а можно выиграть. С таким составом нужно было хоть как-то победить. Карпин это сделал!!! Ясно было, что игры не будет. Не был понятен лишь результат.

Он есть!!! И это победа!!! Давайте обосрём сборную! Мы же не можем как-то иначе! У нас игроки приехали из миланов и манчестеров. И ньюкаслы уже где-то рядом», - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Сборная России под руководством Валерия Карпина провела уже 4-й матч. В активе россиян три победы и ни одного пропущенного гола.