Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 407 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Кержаков встал на защиту сборной России

16 Сентября 2021 • 18:04 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

Наставник «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков оценил выступления сборной России под руководством Валерия Карпина.

Кержаков встал на защиту национальной команды после трех невнятных в игровом плане матчей. По мнению российского специалиста, подопечные Карпина должны оцениваться сквозь призму добытого результата, так как у нового тренерского штаба было слишком мало времени на подготовку.

«Люди критиканством просто хотят привлечь к себе внимание. Надо набраться терпения и доверять Карпину», - цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в играх с Мальтой, Кипром и Хорватией сборная России набрали семь очков, тем самым закрепившись на второй строчке в отборочной группе на чемпионат мира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Кержаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Crocodile
16 Сентября 2021 в 18:41
он прав хотя бы потому, шо токмо через призьму результата и можно оценивать ентих подопечных.
если хто-то требует от них ишшо и зрелищя, пущай зайдёт в «Пятёрочку» и громко повозмущаецца чево енто пальмомасловый шеколад «Аленка» не напоминает по вкусу немецкий.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Сентября
18:04 · Чемпионат мира 2022
Кержаков встал на защиту сборной России 1
17:18 · Чемпионат мира 2022
Опрос ФИФА показал, что большинство болельщиков поддерживает идею проведения чемпионатов мира раз в два года
17:02 · Чемпионат мира 2022
Манчини: «Я не думаю о клубном футболе»
10:58 · Чемпионат мира 2022
Тренер, которым интересовался «Спартак», может возглавить сборную Турции
15 Сентября
13:59 · Чемпионат мира 2022
​Малиновский сделал заявление по поводу информации о его конфликте с тренером сборной Украины
13:23 · Чемпионат мира 2022
​Помощник Путина высказался о работе Карпина 3
14 Сентября
15:35 · Чемпионат мира 2022
Сёмин: «Фернандес поспешил с завершением карьеры в сборной»
15:05 · Чемпионат мира 2022
Зобнин – об изменениях в сборной при Карпине: «Всё стало более организованным и систематизированным» 1
13:57 · Чемпионат мира 2022
«Великий игрок»: реакция Карпина на уход Фернандеса из сборной России 1
11:46 · Чемпионат мира 2022
Гилерме отреагировал на уход Фернандеса из сборной России
00:51 · Англия. Премьер-лига
Демарай Грэй: «Темнокожие парни скоро не захотят играть за сборную Англии» 4
00:26 · Чемпионат мира 2022
Барези: «Искусство футбола в Италии – это защита» 1
13 Сентября
19:32 · Чемпионат мира 2022
​Карпин получил новый автомобиль от спонсора 4 фото
17:00 · Чемпионат мира 2022
Головин - об уходе Фернандеса: «Это нормальный и естественный процесс»
16:12 · Чемпионат мира 2022
Малафеев: «Фернандес вписал свое имя в историю российского футбола»
Все новости
Рекомендуем