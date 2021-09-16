Кержаков встал на защиту сборной России

Наставник «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков оценил выступления сборной России под руководством Валерия Карпина.

Кержаков встал на защиту национальной команды после трех невнятных в игровом плане матчей. По мнению российского специалиста, подопечные Карпина должны оцениваться сквозь призму добытого результата, так как у нового тренерского штаба было слишком мало времени на подготовку.

«Люди критиканством просто хотят привлечь к себе внимание. Надо набраться терпения и доверять Карпину», - цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в играх с Мальтой, Кипром и Хорватией сборная России набрали семь очков, тем самым закрепившись на второй строчке в отборочной группе на чемпионат мира.