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Угу Алмейда - о Карпине во главе сборной России: «В какой-то момент результат может прийти» эксклюзив

10 Сентября 2021 • 14:06 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

Бывший нападающий сборной Португалии Угу Алмейда поделился впечатлениями от назначения Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

- Как относитесь к такому назначению, учитывая, что Карпин не выигрывал трофеев как тренер?

- Футбол не так прост. Футбол это не наука, поэтому здесь не работают какие-то формулы и правила. Иногда ты можешь очень здорово работать с одной командой, выигрывать трофеи, а потом перейти в другую и твои методы не будут работать. Это футбол. И футболистам и тренерам нужно работать, работать и работать, и в какой-то момент результат может прийти», - передает слова Алмейды корреспондент «Евро-футбол.Ру» Николай Алексеев.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Угу Алмейда
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Комментарии (1)
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Милка
10 Сентября 2021 в 14:14
Т.е. он считает 7 из 9 очков это не результат?
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