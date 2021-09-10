Бывший нападающий сборной Португалии Угу Алмейда поделился впечатлениями от назначения Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

- Как относитесь к такому назначению, учитывая, что Карпин не выигрывал трофеев как тренер?

- Футбол не так прост. Футбол это не наука, поэтому здесь не работают какие-то формулы и правила. Иногда ты можешь очень здорово работать с одной командой, выигрывать трофеи, а потом перейти в другую и твои методы не будут работать. Это футбол. И футболистам и тренерам нужно работать, работать и работать, и в какой-то момент результат может прийти», - передает слова Алмейды корреспондент «Евро-футбол.Ру» Николай Алексеев.