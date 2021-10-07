Карпин рассказал, как прошёл сбор сборной России перед встречей со Словакией

Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, как команда готовилась к поединку против Словакии. Завтра, 8 октября, сборные сыграют друг с другом в рамках отбора на ЧМ-2022.

Специалист отметил, что коллектив сделал всё, что планировал.

«Как футболисты восприняли, узнаем в играх. На тренировке - это одно, а в официальных матчах - другое. Я доволен самоотдачей ребят. А что будет на поле, завтра посмотрим», — приводит слова Карпина ТАСС.

Россия на текущий момент идет второй в таблице группы Н, набрав 13 очков. Лидирует Хорватия. Россияне уступают лидерство по разнице забитых и пропущенных мячей. Словакия располагается на 3-й позиции с девятью пунктами.