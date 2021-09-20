Мостовой ждёт вызова Агаларова в сборную

Александр Мостовой считает, что тренерский штаб сборной России не может игнорировать лучшего бомбардира Премьер-лиги.

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов единолично возглавляет гонку бомбардиров РПЛ после восьми туров, имея в своём активе 8 забитых мячей.

«Парень играет в «Уфе» и уже забил восемь. Отличный показатель. Мячи все неплохие забил, как у хорошего нападающего. Единственный совет – не сбавлять оборотов и трудиться», - цитирует Александра Мостового «РБ Спорт»«РБ Спорт».

Экс-футболист российской сборной придерживается мнения, что Валерий Карпин не может игнорировать лучшего голеадора чемпионата России.

Свой ближайший поединок в отборе к ЧМ российская сборная проведёт 8 октября против Словакии.