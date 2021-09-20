Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 207 Комментарии
Премьер-лига

Мостовой ждёт вызова Агаларова в сборную

20 Сентября 2021 • 09:18 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

Александр Мостовой считает, что тренерский штаб сборной России не может игнорировать лучшего бомбардира Премьер-лиги.

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов единолично возглавляет гонку бомбардиров РПЛ после восьми туров, имея в своём активе 8 забитых мячей.

«Парень играет в «Уфе» и уже забил восемь. Отличный показатель. Мячи все неплохие забил, как у хорошего нападающего. Единственный совет – не сбавлять оборотов и трудиться», - цитирует Александра Мостового «РБ Спорт»«РБ Спорт».

Экс-футболист российской сборной придерживается мнения, что Валерий Карпин не может игнорировать лучшего голеадора чемпионата России.

Свой ближайший поединок в отборе к ЧМ российская сборная проведёт 8 октября против Словакии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой Уфа Гамид Агаларов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.09  16:30 Урал ... Локомотив Москва 5.2 3.75 1.72
20.09  18:30 Рубин ... Зенит 5 3.85 1.71
20.09  19:30 ЦСКА Москва ... Спартак Москва 2.5 3.55 2.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Сентября
09:38 · Россия. Премьер-лига
Раскрыт оклад лучшего бомбардира РПЛ Агаларова, он зарабатывает в 88 раз меньше Дзюбы 1
09:18 · Россия. Премьер-лига
Мостовой ждёт вызова Агаларова в сборную 1
09:02 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, как завершится матч «Рубин» - «Зенит» 1
08:37 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на точный счёт в московском дерби
08:32 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» надолго лишилось Лаксальта 1
02:11 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:08 · Россия. Премьер-лига
Рубин - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:02 · Россия. Премьер-лига
Урал - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн
19 Сентября
23:33 · Россия. Премьер-лига
Позовёт ли «Спартак» Черчесова? Размышления о возможном союзе
22:37 · Россия. Премьер-лига
Как «Динамо» наконец-то победило в Сочи - видео видео
22:15 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Я очень рад тем, как команда себя проявила, было много самоотдачи»
22:03 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Острые моменты, которые возникали у наших ворот, были созданы из наших ошибок»
21:38 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Почти заблокировали удар, но мяч попал между ног и очень удачно попал в угол»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Да, мы играли достаточно низко»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна: «Довольно сложная игра, довольно сложное поле»
Все новости
Рекомендуем