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Чемпионат мира 2022

Гаджиев: «С таким уровнем игры сборная России на чемпионат мира не попадёт»

08 Сентября 2021 • 13:02 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

Гаджи Гаджиев, который за свою карьеру успел поработать с рядом российских клубов, оценил выступления сборной России в сентябрьских матчах квалификации на Мундиаль.

Правда, специалист остался недоволен увиденным. В особенности Гаджиев раскритиковал отечественных футболистов за поединок с Мальтой, назвав его худшим за последнее время в исполнении россиян. Главной причиной такого невзрачного матча он назвал отсутствие динамики в действиях. «С таким уровнем игры нам абсолютно не на что рассчитывать на чемпионате мира. С такой игрой мы туда даже не попадем», - поделился бывший тренер в интервью Sport24.

Однако, Гаджиев отметил, что шансы появятся в том случае, если национальная команда будет быстрее и подвижнее на футбольном поле, а это уже связано напрямую с физической готовностью игроков.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Сборная России
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