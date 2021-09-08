Гаджиев: «С таким уровнем игры сборная России на чемпионат мира не попадёт»

Гаджи Гаджиев, который за свою карьеру успел поработать с рядом российских клубов, оценил выступления сборной России в сентябрьских матчах квалификации на Мундиаль.

Правда, специалист остался недоволен увиденным. В особенности Гаджиев раскритиковал отечественных футболистов за поединок с Мальтой, назвав его худшим за последнее время в исполнении россиян. Главной причиной такого невзрачного матча он назвал отсутствие динамики в действиях. «С таким уровнем игры нам абсолютно не на что рассчитывать на чемпионате мира. С такой игрой мы туда даже не попадем», - поделился бывший тренер в интервью Sport24.

Однако, Гаджиев отметил, что шансы появятся в том случае, если национальная команда будет быстрее и подвижнее на футбольном поле, а это уже связано напрямую с физической готовностью игроков.