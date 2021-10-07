Смородская: «Сборной нужно выходить с первого места, чтобы не трепать нервы в стыках»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила шансы сборной России в предстоящих матчах отбора на чемпионат мира. По ее словам, команде по силам одолеть своих конкурентов, что им и надо сделать.

Более того, Смородская отметила важность статуса победителя группы. Она считает, что стыковые поединки могут неудачно сложиться для россиян. «Сборной России необходимо выходить из группы с первого места, чтобы не трепать себе нервы в стыках», - приводит слова экс-чиновницы «Спорт-Экспресс».

Напомним, что противостояние со словаками пройдет уже завтра в Казани. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по московскому времени.