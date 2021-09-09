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Чемпионат мира 2022

Сафонов: «Я сейчас не в лучших кондициях, чтобы выступать за сборную»

09 Сентября 2021 • 21:08 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, который на прошедшем чемпионате Европы принял участие в двух играх сборной России на групповом этапе, не был вызван на сентябрьский сбор национальной команды новым тренером Валерием Карпиным.

Футболист в разговоре с Тимуром Журавлевым, который был опубликован в «Инстаграме» журналиста, ответил на вопрос, касающийся сложившейся ситуации. Сафонов заявил, что согласен с решением наставника. «Я трезво оцениваю себя. Мне кажется, сейчас я не в лучших кондициях для сборной, а там должны играть лучшие», - прокомментировал голкипер.

Также игрок подчеркнул, что он выходил на связь с тренером вратарей Виталием Кафановым. По словам футболиста, они нашли общий язык и поняли друг друга.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Матвей Сафонов
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