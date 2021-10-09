Сафонов: «По морально-волевым это достаточно заслуженная победа»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов поделился впечатлениями от матча со Словакией (1:0) в эфире канала «Матч ТВ».

- Поздравляю с победой и дебютом под руководством Валерия Карпина. Как можете оценить эту непростую игру? Но самое главное, что она завершилась победой.

- Прежде всего, я очень рад, что получилось выиграть и отыграть на ноль. Вся команда билась, и это заслуга всех, что у нас получилось сегодня не пропустить. При этом я думаю, что по морально-волевым это достаточно заслуженная победа.

- Мы не раз хватались за голову, ты сегодня много выручал, много ребята блокировали, но по статистике, конечно, очень большое преимущество было у Словакии. Не опасались? Насколько правильное слово «морально-волевые» вы употребили?

- Я думаю, что основная причина, по которой мы сегодня выиграли, - это стремление к победе, то, что все выкладывались на полную, и это было с первой и до последней минуты. Я думаю, что в этом залог успеха сегодня.

- У Валерия Георгиевича вчера спрашивали, кто сыграет на посту номер один. Естественно, он об этом не сказал. Когда вам Виталий Кафанов сказал об этом?

- Накануне узнал. Я был рад, потому что я уже говорил, что после прошлого раза… Последняя игра была с Данией, и я просто хотел вернуться, мне очень понравилась атмосфера. Я хотел просто вернуться и почувствовать это еще раз.

- Какая сейчас атмосфера в раздевалке? Вроде особо громкой музыки нет и криков не слышно.

- Потому что видно, что ребята устали, у всех хватает ноги. Очень тяжелая игра была как морально, так и физически. Я очень горд за команду, что все-таки выстояли и добились победы.