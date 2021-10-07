В настоящий момент Мемфис Депай и Дензел Дюмфрис, представляющие соответственно «Барселону» и «Интер», находятся в расположении сборной Голландии. Депай опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» видео, показав, как он напугал Дюмфриса, когда тот заходил в комнату.

Сборной Голландии в октябре в рамках отбора на чемпионат мира-2022 предстоит сыграть против Латвии (на выезде) и против Гибралтара (дома). Матчи пройдут соответственно 8 и 11 числа.

На текущий момент в отборочной группе G сборная Голландии делит место на вершине с командой Норвегии. На два очка от них отстаёт сборная Турции.