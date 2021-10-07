Карпин: Сильные стороны сборной Словакии связаны со стандартами

Наставник сборной России Валерий Карпин охарактеризовал команду Словакии. Завтра, 8 октября, сборные сыграют друг с другом в рамках квалификации ЧМ-2022.

Специалист отметил, что у Словакии добротный коллектив.

«Их сильные стороны связаны со стандартами. Словакия много создаёт и забивает. Надо отнестись к этой команде очень внимательно», — приводит слова Карпина ТАСС.

Россия на текущий момент идет второй в таблице группы Н, набрав 13 очков. Лидирует Хорватия. Россияне уступают лидерство по разнице забитых и пропущенных мячей. Словакия располагается на 3-й позиции с девятью пунктами.