Заболотный недоволен своей статистикой в матчах за сборную России

Форвард сборной России Антон Заболотный нацелен улучшить свою статистику в поединках за национальную команду.

В октябре Россия в рамках квалификации ЧМ-2022 сыграет против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

«Я недоволен своей статистикой в сборной. Хочу всё изменить.

Отсутствие Артёма Дзюбы? Не думаю об этом», — цитирует Заболотного ТАСС.

30-летний Заболотный играет за московский ЦСКА. За сборную России Антон провёл 15 поединков и забил один мяч.

Заболотный признался, что готов быть капитаном сборной России