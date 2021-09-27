Карпин огласил окончательную заявку сборной – в ней не нашлось места Караваеву, Зиньковскому и Бакаеву

Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин определился с окончательным списком футболистов, которые будут вызваны на ближайшие матчи отбора к чемпионату мира против Словакии и Словении.

Из предварительной заявки были отсеяны сразу восемь игроков. Артём Дзюба сам отказался приезжать в лагерь сборной, а защитник «Локомотива» Станислав Магкеев теоретически не мог помочь коллективу из-за полученной недавно травмы. Также в состав главной команды страны не попали Станислав Крицюк и Вячеслав Караваев из «Зенита», Максим Мухин из ЦСКА, Антон Зиньковский из «Крыльев Советов», Зелимхан Бакаев из «Спартака» и Константин Тюкавин из «Динамо».

Отмечается, что Карпин решил включить в финальный список Дениса Глушакова и лучшего бомбардира внутреннего первенства Гамида Агаларова. Напомним, что уже 8-го октября Россия в Казани примет словаков.

Полная заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунёв («Байер»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все — «Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»).

Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Гамид Агаларов («Уфа»).