Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 203 Комментарии
Чемпионат мира 2022

«Пришли с уважением»: стильное фото Карпина с футболистами сборной России фото

24 Сентября 2021 • 13:32 Комментировать (4)
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

В официальном твиттер-аккаунте сборной России опубликована стильная фотография наставника команды Валерия Карпина с подопечными. Кроме специалиста, на снимке присутствуют Зобнин, Джикия, Караваев, Ерохин, Кузяев и Фернандес, объявивший о завершении международной карьеры.

«Пришли с уважением», - говорится в публикации национальной команды.

Напомним, что в следующем месяце сборной России предстоит сыграть два поединка в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022. 8 октября подопечные Карпина встретятся со словаками, а через несколько дней сыграют против словенцев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Shvaine
24 Сентября 2021 в 14:28
На Карпина всегда приятно смотреть,особенно тем, кто знает как он играл,уважение!
White_Shark
24 Сентября 2021 в 14:03
Брюки Валере коротковаты, конечно...
Shvaine
24 Сентября 2021 в 14:25
Зато модно!
Sierge
24 Сентября 2021 в 14:26
Это кэжуал же - итальянский стиль. зауженные к низу и короткие
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Сентября
13:32 · Чемпионат мира 2022
«Пришли с уважением»: стильное фото Карпина с футболистами сборной России 4 фото
23 Сентября
19:39 · Россия. Премьер-лига
Уткин – о Дзюбе: «С элайнерами играть за сборную очень тяжело» 4
18:06 · Россия. Премьер-лига
Сычёв – об отказе Дзюбы играть за сборную: «Мне непонятно это» 2
14:10 · Чемпионат мира 2022
Валуев – об отказе Дзюбы выступать за сборную: «Не стоит из этого что-то раздувать»
00:59 · Чемпионат мира 2022
Теннисист Циципас сделал обращение в футболке сборной России видео
22 Сентября
19:02 · Чемпионат мира 2022
УЕФА сделал заявление по поводу возможного проведения чемпионата мира каждые два года
17:42 · Чемпионат мира 2022
Биджиев – о Дзюбе: «На мой взгляд, игрок должен прежде всего думать о сборной» эксклюзив
09:22 · Чемпионат мира 2022
Уткин обозвал Дзюбу за отказ от вызова в сборную России 1
21 Сентября
21:32 · Чемпионат мира 2022
Александр Тихонов: «Дзюбу надо гнать поганой метлой из спорта» 5
20:38 · Чемпионат мира 2022
Якубко – о решении Дзюбы: «Возможно, это продолжение конфликта с Карпиным»
18:51 · Чемпионат мира 2022
​Канчельскис: «Сегодня Дзюба, скорее всего, завершил карьеру в сборной» 2
18:37 · Чемпионат мира 2022
Канчельскис: «Думаю, Дзюба не передумает» эксклюзив
18:32 · Чемпионат мира 2022
Деменко: «Позиция Дзюбы для меня вообще не понятна» 1 эксклюзив
17:36 · Чемпионат мира 2022
​ФИФА наказала сборную Венгрии из-за фанатов
17:18 · Чемпионат мира 2022
​Колосков: «Дзюба думает, что тренеры встанут на колени и будут его упрашивать» 2
Все новости
Рекомендуем