В официальном твиттер-аккаунте сборной России опубликована стильная фотография наставника команды Валерия Карпина с подопечными. Кроме специалиста, на снимке присутствуют Зобнин, Джикия, Караваев, Ерохин, Кузяев и Фернандес, объявивший о завершении международной карьеры.

«Пришли с уважением», - говорится в публикации национальной команды.

Напомним, что в следующем месяце сборной России предстоит сыграть два поединка в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022. 8 октября подопечные Карпина встретятся со словаками, а через несколько дней сыграют против словенцев.