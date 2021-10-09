Кузяев - о победе над Словакией: «Где-то повезло, но победа есть победа»

Футболист сборной России Далер Кузяев поделился мнением о победе над командой Словакии в матче квалификационного турнира чемпионата мира-2022.

«Победа досталась очень непросто. Где-то повезло, но победа есть победа. Сейчас нас ждет выезд в Словению. Будем готовиться», - приводит слова полузащитника пресс-служба национальной команды.

Вчерашний поединок, состоявшийся в Казани, завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Автогол забил защитник словацкой сборной Милан Шкриньяр.

Матч против Словении пройдет в понедельник, 11 октября. Начало запланировано в 21:45 по московскому времени.