​Карпин высказался об отказе Дзюбы играть за сборную России

Артём Дзюба отказался от вызова в сборную России ещё на следующий день после публикации расширенного списка. Форвард «Зенита» объяснил это своим нахождением в неоптимальной форме. После вторничной тренировки по поводу Дзюбы высказался наставник сборной России Валерий Карпин.

«Я не считаю, что нужно кого-то заставлять играть за сборную. Нет – так нет. За сборную должны выиграть те, кто хочет», - высказался Карпин.

«Закрыл ли Дзюба перед собой двери в сборную? Посмотрим», - добавил тренер.

Валерий Карпин также отметил, что он не обсуждал эту ситуацию с представителями РФС, как и с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.