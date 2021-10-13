Семак доволен последними результатами сборной

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением касаемо успехов российской сборной в октябрьских матчах квалификации к чемпионату мира.

В октябре подопечные Валерия Карпина набрали максимально возможные 6 очков в играх с командами Словакии (1:0) и Словении (2:1). Такой итог порадовал Сергея Семака.

«Самое важное – результат, который был необходим. Сборная России взяла максимальное количество очков в сложной ситуации. Конечно, это замечательно», - цитирует тренера официальный сайт «сине-бело-голубых».

Семак добавил, что он рад видеть всех сборников в хорошем расположении духа.

Благодаря двум победам российская сборная вышла на первое место в группе H с 19 очками.