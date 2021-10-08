Экс-врач «Спартака» назвал причины травм игроков сборной России

Работавший в «Спартаке» врач Юрий Васильков имеет свой взгляд на причину повышенного травматизма у игроков сборной России. По его мнению, здесь несколько факторов. Это и недостаточный уровень мастерства у некоторых соперников российских сборников, из-за чего они нарушают правила во время матчей, что приводит к травмам.

Также важную роль играет «другое время года, более холодное, из-за чего игроку приходится бороться уже не только с мячом, но и с плохой погодой, минусовой или нулевой температурой», - заявил Васильков в интервью ТАСС.

Напомним, что перед октябрьскими матчами квалификации чемпионата мира сборная России столкнулась с масштабными кадровыми проблемами. Сегодня команда Валерия Карпина в Казани сыграет против Словакии. Начало - в 21:45.