Биатлонист Тихонов раскритиковал Дзюбу: «Такие, как он, сидят на шеях у налогоплательщиков»

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал своё мнение касаемо отказа форварда «Зенита» Артёма Дзюбы играть за национальную команду.

«Такие заявления, которые Дзюба делал - я не хочу, я не в форме, я не хочу играть за сборную России – вот где наша беда. Такие, как он, сидят на шеях у налогоплательщиков», - цитирует Тихонова «ВсёПроСпорт».

Бывший спортсмен считает, что затраты на футболистов не соответствуют их результатам.

Напомним, что Артём Дзюба отказался от вызова в сборную, сославшись на неоптимальную форму.