Биатлонист Тихонов раскритиковал Дзюбу: «Такие, как он, сидят на шеях у налогоплательщиков»

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал своё мнение касаемо отказа форварда «Зенита» Артёма Дзюбы играть за национальную команду.
«Такие заявления, которые Дзюба делал - я не хочу, я не в форме, я не хочу играть за сборную России – вот где наша беда. Такие, как он, сидят на шеях у налогоплательщиков», - цитирует Тихонова «ВсёПроСпорт».
Бывший спортсмен считает, что затраты на футболистов не соответствуют их результатам.
Напомним, что Артём Дзюба отказался от вызова в сборную, сославшись на неоптимальную форму.
что касается сидения на шее и сумасшедших зарплат, то имеются куда более тяжелые для шеи налогоплательщика игрочишки. например, великий хоккеист с неизвестной ему самому зарплатой. хоккеист и его команда.