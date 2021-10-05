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Биатлонист Тихонов раскритиковал Дзюбу: «Такие, как он, сидят на шеях у налогоплательщиков»

05 Октября 2021 • 15:52 Комментировать (1)
РОССИЯ
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Словакия
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08.10 21:45

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал своё мнение касаемо отказа форварда «Зенита» Артёма Дзюбы играть за национальную команду.

«Такие заявления, которые Дзюба делал - я не хочу, я не в форме, я не хочу играть за сборную России – вот где наша беда. Такие, как он, сидят на шеях у налогоплательщиков», - цитирует Тихонова «ВсёПроСпорт».

Бывший спортсмен считает, что затраты на футболистов не соответствуют их результатам.

Напомним, что Артём Дзюба отказался от вызова в сборную, сославшись на неоптимальную форму.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Артём Дзюба Александр Тихонов
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Комментарии (1)
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Crocodile
05 Октября 2021 в 17:13
Дзюба имеет право выбора и пользуется им, и честно говоря, ситуация между ним и Карпиным (а также некоторые другие моменты) такая, что кому то из них лучше уйти.
что касается сидения на шее и сумасшедших зарплат, то имеются куда более тяжелые для шеи налогоплательщика игрочишки. например, великий хоккеист с неизвестной ему самому зарплатой. хоккеист и его команда.
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