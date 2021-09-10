Олич: «Карпин ищет выносливых игроков для сборной России»

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался по поводу наставника сборной России Валерия Карпина.

«С самого первой дня у руля сборной России он был максимально требователен. Вы знаете, что в нашем матче в Москве сборная России пробежала 120 километров? Мы, например, на Евро пробегали от 105 до 107 километров за матч. Это огромная разница. Карпин ищет сильных спринтеров, которые смогут выполнять его требования. Когда приходит новый тренер, у игроков появляются новые мотивы, желание проявить себя, поэтому я ожидал совершенно новую сборную России», - цитирует хорвата телеграм-канал «Добрый пруф».

Напомним, что Олич возглавлял ЦСКА на протяжении трёх месяцев. Его на этой должности сменил Алексей Березуцкий.