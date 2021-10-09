Карпин: «Причина такого количества потерь - большой вопрос, на который у меня ответа нет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции после матча со Словакией (1:0) дал комментарий по игре.

- Где засбоило, почему игроки не смогли сделать то, что вы их просили?

- Прежде всего, с чем связано то, что не получалось, и то, что не получалось в первом тайме то, что планировали в плане прессинга, могу сказать, что не получилось ничего. Были неправильные, что меня вчера спрашивали, всё ли впитывают и понимают. Я говорил, что тренировки - это одно, а после игры посмотрим, всё ли понимают и впитывают, будут ли всё делать так, как надо. Нет, сегодня не делали всё как надо, даже хуже, чем, допустим, говорить про соперника более-менее равного или сопоставимого со Словакией. С Хорватией было, как раз делали то, что нужно было. Но больше всего не получилась игра с мячом, когда мяч был у нас. Когда постоянно теряешь мяч на второй-третьей передаче, то понятно, что игра всё время без мяча. И пока ты бегаешь, отбираешь, сил уже на атаку… Замкнутый круг. Сил на атаку уже не хватает, ты теряешь мяч, и опять его приходится отбирать. С чем связано такое количество потерь? Это большой вопрос, на который у меня ответа нет.

- В перерыве перестроились на 5-4-1. Вы говорили, что 4-3-3 - базовая схема сборной, и вы от нее не будете отходить. В этом раз все же отошли. Что побудило? От чего обезопасивались?

- Бывают такие дни, когда ничего не получается у команды, особенно то, что я сказал, - игра с мячом. Результат был, слава богу, в первом тайме 1:0 в нашу пользу. Поэтому раз не получается в атаке, хотя бы в какой-то степени обезопасить себя у своих ворот, поэтому перестроились на игру, Баринова опустили к защитникам. Чистякова выпустили для «обезопашивания» наших ворот от больших проблем, хотя они все равно было. Поэтому перестроились на 5-4-1 и доиграли, слава богу, до нужного нам результата.