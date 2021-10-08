Канчельскис: «Мы все понимаем, что нам нужна победа над Словакией»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о предстоящем поединке национальной команды против Словакии в рамках квалификационного турнира чемпионата мира-2022.

«Надеюсь, что обыграем Словакию. Мы все понимаем, что нам нужна победа. Будем болеть и переживать», - приводит слова эксперта «Спорт-экспресс».

Встреча пройдет в Казани сегодня, 8 октября. Начало запланировано на 21:45 по московскому времени. Текстовую трансляцию матча организует Liveresult.ru.

11 октября подопечные Валерия Карпина на выезде встретятся со Словенией.

По итогам шести туров Россия набрала 13 очков и занимает второе место в группе Н.